Domagoj Duvnjak Foto: Sascha Klahn/dpa/Archivbild Handball Kiels Handballer kämpfen um Halbfinale der Champions League Von dpa | 17.05.2023, 02:48 Uhr

Um die Endrunde der Königsklasse am 17. und 18. Juni in Köln zu erreichen, müssen die Kieler Handballer gegen PSG mit fünf Toren gewinnen. Der THW glaubt an das „Wunder von Paris“.