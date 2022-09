Handball Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild up-down up-down Champions League Kiels Handballer kassieren 36:38-Pleite bei RK Celje Von dpa | 21.09.2022, 20:38 Uhr

Der THW Kiel hat den ersten Rückschlag in der Handball-Champions-League hinnehmen müssen. Am zweiten Vorrundenspieltag unterlagen die Norddeutschen am Mittwoch beim slowenischen Meister RK Celje nach einer schwachen Leistung mit 36:38 (14:17). Bester THW-Werfer war Patrick Wiencek mit zehn Treffern. Für Celje war Aleks Vlah ebenfalls zehnmal erfolgreich.