Nach mehr als einem Monat Heimspiel-Pause absolviert die Handball-Bundesligist THW Kiel wieder eine Partie in der heimischen Arena. Gegner des frischgebackenen Pokalsiegers ist am Donnerstag (18.30 Uhr/Sky) die HSG Wetzlar. Mit einem Erfolg über die Mittelhessen will die Mannschaft von THW-Coach Filip Jicha den zweiten Tabellenplatz erfolgreich verteidigen und den Druck auf Spitzenreiter SC Magdeburg aufrecht erhalten.