ARCHIV - Kiels Trainer Filip Jicha winkt ins Publikum. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild FOTO: Frank Molter Handball-Bundesliga Kiels Handballer trotz leerer Tanks weiter erfolgreich Von dpa | 02.05.2022, 10:42 Uhr

Nach den vierten Spiel innerhalb von acht Tagen hat Trainer Filip Jicha den Bundesliga-Handballern des THW Kiel ein wenig Ruhe verordnet. Am Montag sei nur „individuelles Training“, sagte der 40-jährige Tscheche nach dem 27:25-Sieg seiner Mannschaft über die MT Melsungen. „Dienstag beginnen wir die Vorbereitung auf das Spiel in Leipzig am Donnerstag.“