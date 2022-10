Johannes Golla Foto: Michael Schwartz/dpa/Archivbild up-down up-down Handball Leichtes Los für Flensburg in der European League Von dpa | 06.10.2022, 12:02 Uhr

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben bei der Auslosung für die Gruppenphase der European League eine leichte Gruppe erwischt. Die Mannschaft um Kapitän Johannes Golla trifft in der Gruppe B auf PAUC HB aus dem französischen Aix-en-Provence sowie Ystads IF aus Schweden, Valur Reykjavik aus Island, TM Benidorm aus Spanien und Ferencvaros Budapest aus Ungarn. Das ergab die Auslosung am Donnerstag bei der Europäischen Handball-Föderation (EHF) in Wien.