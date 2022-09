Handball Foto: Ronny Hartmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Bundesliga Löwen-Handballer schlagen Flensburg: Springen an die Spitze Von dpa | 24.09.2022, 18:56 Uhr

Die Rhein-Neckar Löwen bleiben in der Handball-Bundesliga ungeschlagen. Das 28:27 (14:13) am Samstag über die SG Flensburg-Handewitt war für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze, die zumindest bis Sonntag an der Tabellenspitze steht, der fünfte Sieg im fünften Spiel. Die entscheidende Parade hatte Löwen-Keeper Joel Birlehm Sekunden vor Schluss gegen Lasse Möller. Bester Mannheimer Werfer war Uwe Gensheimer mit zehn Toren. Für die Flensburger, die nun schon drei Minuspunkte haben, war Emil Jakobsen achtmal erfolgreich.