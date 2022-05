ARCHIV - Buchholz-Rosengartens Trainer Dubravko Prelcec. Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild FOTO: Marijan Murat Abstieg Luchse-Coach: Neuanfang mit verjüngter Mannschaft Von dpa | 22.05.2022, 14:28 Uhr

Nach dem besiegelten Abstieg in die 2. Liga richtet sich der Blick der Verantwortlichen bei den Handball-Luchsen Buchholz 08-Rosengarten bereits auf die kommende Saison. „Für mich beginnt mit einer verjüngten und ehrgeizigen Mannschaft der Neuanfang, um für die Herausforderungen gewappnet zu sein“, sagte Trainer Dubravko Prelcec am Sontag nach dem Aus. Da sein Team am Samstagabend im letzten Spiel mit 23:28 gegen Leverkusen verloren und der BSV Sachen Zwickau gleichzeitig beim VfL Oldenburg 29:22 gewonnen hatte, waren die Luchse noch vom Relegations- auf den direkten Abstiegsrang gerutscht.