SG-Trainer Machulla: „Brauchen Aggressivität und gewisse Coolness" Von dpa | 09.11.2022, 15:03 Uhr

Die SG Flensburg-Handewitt steht vor einer unangenehmen Aufgabe in der Handball-Bundesliga. „Das ist alles andere als ein normaler Aufsteiger“, sagte Trainer Maik Machulla vor dem Auswärtsspiel am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) beim VfL Gummersbach. Mit 11:9 Punkten aus den ersten zehn Spielen ist der Traditionsclub aus dem Oberbergischen stark in die Saison gestartet. „Das hat deren Brust noch breiter gemacht“, mutmaßte der SG-Coach.