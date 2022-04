ARCHIV - Ein Handball liegt auf einem Tor. Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild FOTO: Frank Molter Handball Mads Mensah Larsen bis 2026 bei der SG Flensburg-Handewitt Von dpa | 30.04.2022, 19:11 Uhr

Die SG Flensburg-Handewitt hat den Vertrag mit Rückraumspieler Mads Mensah Larsen vorzeitig bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Das teilte der Handball-Bundesligist am Samstag vor dem Heimspiel gegen den HSV Hamburg mit. Ursprünglich war der dänische Nationalspieler bis 2024 an die Norddeutschen gebunden. Flensburgs Trainer Maik Machulla nannte den 30-Jährigen einen „absoluten Führungsspieler“ und eine „tragende Säule“ in der Mannschaft.