DHB-Pokal Magdeburgs Handballer folgen Kiel ins Pokalfinale Von dpa | 23.04.2022, 18:14 Uhr

Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg ist Rekordsieger THW Kiel ins Finale um den deutschen Handball-Pokal gefolgt. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert gewann am Samstag vor 12.800 Zuschauern in Hamburg ihr Halbfinale gegen den Endrunden-Neuling HC Erlangen mit 30:22 (17:13). Zuvor hatte der THW durch ein 28:26 (12:12) über Titelverteidiger TBV Lemgo Lippe zum 15. Mal in der Club-Geschichte das Finale erreicht.