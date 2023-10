Tim Schwaaß wusste nach Spielende überhaupt nicht so richtig, wer ihm da eigentlich alles die Hände schüttelte und ihm so auf die Schulter klopfte. Viele waren es, denn der Handballer in Reihen der Mecklenburger Stiere hatte am Abend des Einheitsfeiertages großen Anteil daran, dass die Schweriner den ersten Heimsieg der Saison feiern konnten. Und was für einen, denn mit 37:31 bezwangen die Stiere das Team der SG Uni Greifswald/Loitz, das bis zu diesem Zeitpunkt alle ihre drei Saisonspiele gewinnen konnte.

Aber diesmal trafen die Greifswalder auf ein Team, das hervorragend auf den Gegner eingestellt war. Und selbst den Rückständen, denen die Gastgeber in den ersten zehn Spielminuten hinterher laufen mussten, steckten die Schweriner gut weg. Und da war ja auch noch Tim Schwaaß, der in entscheidenden Situationen die Nerven behielt, sechs von acht Siebenmetern verwandelte und es insgesamt auf neun Treffer brachte.

Das Team der Mecklenburger Stiere bedankt sich nach ihrem Sieg für die Unterstützung. Foto: Dietmar Albrecht

Aber auch seine Teamkameraden zeigten sich mit viel Kampfkraft und Siegeswillen ausgestattet. Treffsicher waren sie auch noch, denn Ole Präckel brachte es auf sieben Treffer, Demian Linke und Routinier Daniel Finkenstein jeweils auf fünf.

Gingen die Schweriner mit einem 17:14 in die Halbzeit, schafften sie es nach der Pause immer wieder, den Gegner auf Distanz zu halten. Vielmehr noch, denn nach 48 Minuten betrug der Vorsprung gar sieben Treffer. Auch wenn die Gäste noch einmal heran kamen, so behielt das Team vom Trainergespann Teo Evangelidis und Robert Schneidewind die Nerven und traf fröhlich weiter gegen entnervte SG-Spieler.

68 Treffer bekamen die 513 Zuschauer in der Kästner-Halle zu sehen. 37 Tore gingen auf das Konto der Stiere. Foto: Dietmar Albrecht

Und so freuten sich die Stiere letztlich über einen verdienten 37:31-Erfolg. Für Tim Schwaaß stand nach der Gratulationskur fest: „Dieses Publikum, diese emotionale Stimmung in diesem Hexenkessel, die hat uns alle getragen.“ Und der überwiegende Teil der mehr als 500 Zuschauer in der Kästner-Sporthalle freute sich über einen erfolgreichen Handball-Abend in der Handball-Oberliga Ostsee-Spree, in der die Stiere bisher zwei ihrer drei Liga-Spiele gewinnen konnten.

Stiere: Lampe, Raatz, Linke (5), Große, Präckel (7), Hubenko, Nikolaidis, Finkenstein (5), Schulz (4), Wagner (3), Dethloff (3), Schwaß (9/6), Bonin (1), Sarrach