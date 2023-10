Nein, es war kein Rumpfkader, der nach Ludwigsfelde aufbrach. Es war eine nochmals mit Verstärkung aufgestockte Mannschaft, die erneut Leidenschaft auf der Platte zeigte. Lange Zeit hatten die Handballstiere die Partie im Griff, dominierten das Geschehen und zeigten, was sie können. Eineinhalb Minuten vor dem Abpfiff war noch alles drin. Doch dann kassierten die Schweriner, trotz eigener Überzahl, zwei schmerzliche Gegentore zum Endstand von 27:25 für die Gastgeber.

An Motivation fehlte es der von zahlreichen Ausfällen geplagten Schweriner Mannschaft keineswegs in Ludwigsfelde, wo nach knapp zehn Minuten die Stiere die Führung übernahmen und ihren Vorsprung weiter ausbauten. „Leider haben wir es in den ersten 30. Minuten dennoch verpasst, deutlich höher in Führung zu gehen“, merkt Trainer Robert Schneidewind an. Und das sollte sich am Ende rächen.

Zweite Hälfte ein Duell auf Augenhöhe

Nach dem Kabinengang und einer 17:15-Führung für die Stiere folgte eine Begegnung auf Augenhöhe. Diese beinhaltete allerdings schon einen Vorteil für die Gastgeber, welche die zweite Halbzeit sichtlich für sich entscheiden konnten. „Mit zunehmender Spieldauer war es mehr und mehr auch eine Frage der Kraft“, so Schneidewind weiter. Die Gastgeber gestalteten ihre Abwehr nun deutlich offensiver, den Stieren fehlte es an der nötigen Bewegung, dagegen etwas auszurichten.

Die Schweriner hatten es am Sonnabend sogar in der Hand, beide Punkte mit nach Hause zu nehmen, konnten sich für den engagierten Auftritt aber nicht belohnen. Für die nächste Partie beim aufstiegswilligen LHC Cottbus wäre das wohl eher ein Wunschtraum…

Mecklenburger Stiere: Raatz, Sarrach – Linke 5, Fröbel 1, Präckel 3, Hubenko 2, Nikolaidis 1, Warnst, Schulz 3, Maiborada, Dethloff 4, Schwass 6/2, Overberg