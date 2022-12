Handball Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild up-down up-down Handball-Bundesliga Recken-Spielmacher Edvardsson fällt mehrere Monate aus Von dpa | 05.12.2022, 14:23 Uhr

Die TSV Hannover-Burgdorf muss mehrere Monate auf Spielmacher Jonathan Edvardsson verzichten. Das teilte der Handball-Bundesligist am Montag mit. Der Schwede hat sich bereits in der vergangenen Woche im Training vor dem überraschenden Unentschieden bei Schlusslicht ASV Hamm-Westfalen (29:29) am Sonntag an der linken Schulter verletzt.