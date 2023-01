DHB-Vorstandschef Mark Schober Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild up-down up-down Handball Schon 30.000 Tickets für EM-Auftaktspiel verkauft Von dpa | 23.01.2023, 07:19 Uhr

Die deutschen Handballer haben mit ihren gelungenen WM-Auftritten einen kleinen Boom in der Heimat ausgelöst und bei den Fans die Vorfreude auf die Heim-EM 2024 deutlich gesteigert. „Wir haben für das Eröffnungsspiel bereits 30.000 Karten verkauft. 13.000 allein in den vergangenen zehn Tagen“, sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober der Deutschen Presse-Agentur vor dem abschließenden Hauptrundenspiel der DHB-Auswahl gegen Norwegen am Montag (20.30 Uhr/ARD) in Kattowitz.