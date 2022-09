Maik Machulla Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down Bundesliga SG-Coach vor Topspiel gegen Magdeburg: „Nervige Situation“ Von dpa | 30.09.2022, 15:01 Uhr

Handball-Coach Maik Machulla ist sich der schwierigen Situation vor dem Bundesliga-Topspiel der SG Flensburg-Handewitt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den deutschen Meister SC Magdeburg bewusst. „Das ist eine nervige Situation“, sagte der 45-Jährige am Freitag bei einer Medienrunde in Flensburg. Mit 7:3 Punkten haben die Norddeutschen schon nach fünf Spielen drei Zähler Rückstand auf den SCM. „Wir laufen hinterher“, meinte Machulla mit einem Blick auf die Tabelle: „Aber die Saison ist noch jung.“