Bundesliga SG-Handballer Larsen warnt vor den Rhein-Neckar Löwen Von dpa | 22.09.2022, 16:42 Uhr

Mads Mensah Larsen freut sich auf die Rückkehr mit den Bundesliga-Handballern der SG Flensburg-Handewitt am Samstag (16.30 Uhr/Sky) zu den Rhein-Neckar Löwen. „Es waren sechs tolle Jahre bei den Löwen und unvergessliche Erlebnisse in der Halle. Das ist für mich schon etwas Besonderes, dort zu spielen“, sagte der 31 Jahre alte Däne, der von 2014 bis 2020 für die Mannheimer aktiv war, am Donnerstag in einer Medienrunde in Flensburg.