Handball Foto: Ronny Hartmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Handball-Bundesliga Siege für die Handballer des THW Kiel und des HSV Hamburg Von dpa | 18.09.2022, 18:55 Uhr

Der THW Kiel bleibt in der Handball-Bundesliga ohne Makel. Das 34:18 (17:9) am Sonntag beim TSV GWD Minden war der vierte Sieg im vierten Spiel. Bester Werfer des Tabellenführers war Karl Wallinius mit fünf Treffern. Der HSV Hamburg gewann in einem dramatischen Spiel 23:22 (13:12) beim SC DHfK Leipzig und glich sein Punktekonto auf 4:4 Zähler auf. Dani Baijens sicherte in letzter Sekunde den Sieg. Niklas Weller war mit sechs Toren am erfolgreichsten.