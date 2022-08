ARCHIV - Spielbälle liegen im Netz eines Handball-Tors. Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild FOTO: Uwe Anspach up-down up-down Handball Testspiel: Buxtehuder SV unterliegt Oldenburg deutlich Von dpa | 07.08.2022, 10:03 Uhr

Handball-Bundesligist Buxtehuder SV hat im Rahmen seiner Saisonvorbereitung eine klare Niederlage erlitten. Dem Ligarivalen VfL Oldenburg unterlag die Mannschaft von Trainer Dirk Leun am Samstag in Osnabrück mit 21:30 (12:17). Anschließend betonte Leun: „Wir haben mit Spielerinnen gespielt, die lange nicht auf der Platte standen und müssen viele Neue in unser Spiel integrieren.“ Am Dienstag reist die BSV-Mannschaft ins Trainingslager nach Bensheim.