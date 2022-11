Niclas Ekberg Foto: Soeren Stache/dpa/Archivbild up-down up-down Champions League THW Kiel erkämpft Unentschieden gegen den FC Barcelona Von dpa | 24.11.2022, 20:32 Uhr

Die Handballer des THW Kiel haben in der Champions League Titelverteidiger FC Barcelona den ersten Punktverlust in der Vorrunde zugefügt. Nach einer starken kämpferischen Leistung des THW in der zweiten Hälfte hieß es am Ende 30:30 (14:18).