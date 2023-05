THW-Trainer Filip Jicha Foto: Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Handball-Bundesliga THW Kiel gewinnt Handball-Derby in Hamburg 34:30 Von dpa | 28.05.2023, 08:24 Uhr

Der THW Kiel hat das Nordderby in der Handball-Bundesliga beim HSV Hamburg gewonnen. Der Spitzenreiter setzte sich am Samstag beim Tabellen-Sechsten mit 34:30 (20:16) durch und machte damit einen großen Schritt in Richtung 23. Meisterschaft. Vor 12.000 Zuschauern in der ausverkauften Hamburger Arena war Nikola Bilyk mit neun Treffern bester Werfer für Kiel. Für die Gastgeber war Frederik Bo Andersen siebenmal erfolgreich.