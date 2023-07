Handball Foto: Tom Weller/dpa up-down up-down Handball THW Kiel holt Dänen Madsen zur Saison 2024/25 Von dpa | 06.07.2023, 11:31 Uhr

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat den dänischen Rückraumspieler Emil Madsen verpflichtet. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, wird der 22-jährige Linkshänder zur Saison 2024/25 von GOG Gudme in die Bundesliga wechseln. Madsen unterschrieb in Kiel einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2028.