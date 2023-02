THW Kiel - Celje Pivovarna Lasko Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Handball THW Kiel mit 39:27-Heimsieg in der Champions League Von dpa | 22.02.2023, 20:36 Uhr

Die Handballer des THW Kiel haben ihr letztes Heimspiel in der Vorrunde der Champions League gewonnen. Die Norddeutschen setzten sich am Mittwoch vor 7803 Zuschauern in der heimischen Arena mit 39:27 (17:15) gegen den slowenischen Meister RK Celje durch. Magnus Landin war mit neun Treffern der beste Werfer der Kieler. Für die Gäste waren Ante Ivankovic, Mitja Janc und Matic Suholeznik je fünfmal erfolgreich.