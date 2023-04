Steffen Weinhold Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Handball-Bundesliga THW Kiel nach 30:26 in Gummersbach neuer Tabellenführer Von dpa | 02.04.2023, 18:21 Uhr

Rekordmeister THW Kiel hat die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga übernommen. Die Norddeutschen setzten sich am Sonntag mit 30:26 (12:10) bei Aufsteiger VfL Gummersbach durch und schoben sich mit 40:8 Punkten am bisherigen Spitzenreiter Füchse Berlin (39:9) vorbei. Titelverteidiger SC Magdeburg musste beim 27:27 (13:16) bei der MT Melsungen einen Rückschlag hinnehmen, bleibt mit 38:10 Zählern aber Dritter.