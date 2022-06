Kiels Mannschaft jubelt über den Sieg. Foto: Uwe Anspach/dpa FOTO: Uwe Anspach Handball-Bundesliga THW Kiel nach 33:26 sicher in der Champions League Von dpa | 08.06.2022, 21:38 Uhr

Handball-Bundesligist THW Kiel hat die erneute Teilnahme an der Champions League sicher. Der Rekordmeister gewann am Mittwoch sein Auswärtsspiel bei den Rhein-Neckar Löwen ohne den verletzten Sander Sagosen mit 33:26 (14:15). Da die Füchse Berlin zeitgleich nicht über ein 23:23 (12:13) beim HBW Balingen-Weilstetten hinaus kamen, ist der Mannschaft von Trainer Filip Jicha Platz zwei am letzten Spieltag nicht mehr zu nehmen.