Handball THW Kiel nach 34:33 in Magdeburg neuer Tabellenführer Von dpa | 19.11.2022, 20:47 Uhr

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat das Bundesliga-Spitzenspiel beim aktuellen Titelträger SC Magdeburg gewonnen. Durch das 34:33 (19:16) in einer hochspannenden Partie kletterten die Norddeutschen am Samstag zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze. Bester Kieler Werfer beim vierten Pflichtspielsieg in Serie über den SCM war Eric Johansson mit acht Treffern. Für die Gastgeber erzielte bei deren zweiter Saisonniederlage Omar Ingi Magnusson neun Tore.