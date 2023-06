THW Kiel - HSG Wetzlar Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Handball THW Kiel nach 38:23 über Wetzlar kurz vor dem Titelgewinn Von dpa | 07.06.2023, 20:53 Uhr

Die Handballer des THW Kiel sind nur noch einen Schritt von der 23. deutschen Meisterschaft entfernt. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha gewann am Mittwoch das letzte Saison-Heimspiel gegen die HSG Wetzlar mit 38:23 (19:10). Mit einem Sieg bei Frisch Auf Göppingen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) ist der Titel sicher. Sollte Verfolger SC Magdeburg am Donnerstag gegen den TVB Stuttgart patzen, könnten die „Zebras“ schon vorher feiern.