Handball Titelverteidiger Kiel verpasst das Pokal-Halbfinale Von dpa | 05.02.2023, 18:07 Uhr

Titelverteidiger THW Kiel hat den Einzug in die Pokalendrunde verpasst. Der Rekordsieger verlor am Sonntag das Viertelfinal-Topduell gegen den deutschen Meister SC Magdeburg nach Verlängerung mit 34:35 (29:29, 14:19). Beste Werfer mit je neun Toren waren der Kieler Eric Johansson und der Magdeburger Kay Smits. Da die Kieler Halle nicht zur Verfügung stand, wurde die Partie in Hamburg gespielt. 12 523 Zuschauer bedeuteten einen neuen Heimspielrekord für den THW.