Nach Trainingslager Ukrainische Handball-Nationalmannschaft reist nach Rostock Von dpa | 07.04.2022, 02:35 Uhr

Die ukrainische Handball-Nationalmannschaft hat ihr Trainingslager im bayerischen Großwallstadt beendet. Ein Großteil reist jetzt nach Rostock. Wie der TV Großwallstadt am Mittwoch mitteilte, war das vom ukrainischen Sportministerium genehmigte Trainingslager in Bayern nicht verlängert worden. „Dennoch müssen die Spieler nicht ins Kriegsgebiet zurückkehren. Sechs Nationalspieler konnten bereits Verträge bei anderen europäischen Vereinen unterschreiben“, hieß es in der Vereinsmitteilung der Unterfranken.