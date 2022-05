ARCHIV - Hat mit Magdeburg den Meistertitel im Blick: SC-Coach Bennet Wiegert. Foto: Ronny Hartmann/dpa FOTO: RONNY HARTMANN Handball-Bundesliga Vereinsweltmeister SC Magdeburg vor Meistertitel Von dpa | 22.05.2022, 04:20 Uhr

Der SC Magdeburg ist das Team der Saison in der Handball-Bundesliga. Mit Schützenhilfe kann das Team bereits am Sonntag deutscher Meister werden. Zweifel am Gewinn des Titels gibt es aber ohnehin nicht mehr.