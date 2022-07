ARCHIV - Ein Spielball liegt auf einem Handballfeld. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Soeren Stache up-down up-down Saisonstart Vorbereitungen: SG Flensburg-Handewitt startet am 24. Juli Von dpa | 14.07.2022, 18:03 Uhr

Die SG Flensburg-Handewitt startet am 24. Juli mit ihren Vorbereitungen auf die kommende Saison in der Handball-Bundesliga. Wie die Schleswig-Holsteiner dazu am Donnerstag mitteilten, stehen an dem Sonntag (ab 10.00 Uhr) in Glücksburg an der Ostsee die ersten leistungsdiagnostischen Tests an. Im Anschluss daran werde das Team von Cheftrainer Maik Machulla dann auf der Anlage des TSV Glücksburg 09 ein öffentliches Handballtraining absolvieren, hieß es in der Vereinsmitteilung weiter.