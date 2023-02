Jens Vortmann Foto: Gregor Fischer/dpa/Archivbild up-down up-down Handball Vortmann überragt bei 32:26-Sieg gegen Hannover Von dpa | 23.02.2023, 21:31 Uhr

Der HSV Hamburg hat das Nordduell in der Handball-Bundesliga gegen die TSV Hannover-Burgdorf für sich entschieden. Die Hanseaten setzten sich am Donnerstag mit 32:26 (15:12) gegen die Niedersachsen durch. Vor 3750 Zuschauern in der ausverkauften Sporthalle waren Casper Mortensen mit neun Treffern für Hamburg und Uladsislau Kulesch mit sieben Toren für Hannover die besten Werfer. In der Tabelle verbesserte sich der HSVH mit 21:19 Punkten auf Platz sieben, die TSV bleibt mit 23:17 Zählern auf Rang sechs.