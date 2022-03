Handball : Chance für Spielmacher Knorr - Kromer: Wollen ihm helfen

Nachrücker Juri Knorr steht bei den Länderspielen der deutschen Handballer gegen Ungarn am kommenden Wochenende besonders im Fokus.

„Wir wissen, wozu Juri in der Lage ist, wir wissen aber auch, dass er das in den vergangenen Wochen nicht konstant gezeigt hat. Ihn dazu zu holen, ist eine Investition in Juri“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer. Nach dem Ausfall von Spielmacher Philipp Weber war Knorr am Montag von Bundestrainer Alfred Gislason für die Partien am Samstag in Gummersb...

