DHB-Team : Drei Handballerinnen für EM-Qualifikation nachnominiert

Handball-Bundestrainer Henk Groener hat für die EM-Qualifikationsspiele der deutschen Frauen gegen die Niederlande drei Spielerinnen nachnominiert.

Für die verletzten Amelie Berger (Borussia Dortmund), Marlene Kalf (TuS Metzingen) und Meike Schmelzer (CS Gloria Bistrita/Rumänien) rücken Jenny Behrend (SG BBM Bietigheim) und Maike Schirmer (VfL Oldenburg) sowie Isabell Hurst (HSG Bensheim/Auerbach) in das Aufgebot. Das teilte der DHB mit. Das erste Duell findet am 3. März (18.30 Uhr/Sport1) in Kref...

