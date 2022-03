Handballl-Champions League : Flensburg gegen Szeged, Kiel droht Duell mit Paris

Trainer Maik Machulla hakte die 22:29-Niederlage der SG Flensburg-Handewitt zum Abschluss der Gruppenphase in der Handball-Champions League beim FC Barcelona schnell ab. „Jetzt fängt die Champions League richtig an“, sagte der 45-Jährige am Donnerstagabend. „Jetzt geht es ins K.o.-System und wir freuen uns auf die Spiele.“

Als Sechstplatzierter der Gruppe B müssen die Flensburger in der Playoff-Runde gegen Pick Szeged antreten. Dem ungarischen Meister reichte ein 29:29 gegen Montpellier HB aus Frankreich, um den dritten Platz in der Staffel A zu behaupten. Gespielt wird am 30./31. März sowie am 6./7. April. Die Flensburger müssen im Rückspiel in Ungarn antreten. Sollte d...

