Handball : Flensburger Handballer vor Endspiel gegen den FC Porto

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt stehen vor einem Endspiel in der Vorrunde der Champions League. Nur bei einem Heimsieg am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN) hat die Mannschaft von Maik Machulla noch berechtigte Hoffnungen, die Playoff-Runde in der Königsklasse zu erreichen. „Wir hätten es uns gerne erspart, dass es auf ein Spiel ankommt“, sagte der Flensburger Trainer am Dienstag. Trotzdem soll der Sprung in die K.o.-Phase gelingen. Machulla: „Wenn wir die Gruppe überstehen, ist noch viel möglich.“

In der Tabelle der Gruppe B trennt die Flensburger auf Rang fünf und den Tabellenletzten aus Portugal nur ein Punkt. Das Hinspiel in Porto hatte die SG nach einer Drei-Tore-Führung kurz vor dem Spielende noch mit 27:28 verloren. Machulla warnte vor allem vor dem permanenten Überzahlspiel der Portugiesen: „Das Sieben-gegen-Sechs spielen sie am Besten au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.