Champions League : Flensburgs Handballer gegen Szeged, Kiel droht Duell mit PSG

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt treffen in der Playoff-Runde auf den ungarischen Meister Pick Szeged, dem THW Kiel droht im Viertelfinale ein Duell mit dem französischen Staremsemble von Paris Saint-Germain.

Das ist für die beiden Nordclubs die Konstellation, nachdem am Donnerstagabend die Gruppenphase der Champions League abgeschlossen worden ist. Die Playoff-Runde wird am 30./31. März sowie am 6./7. April gespielt. Die Flensburger müssen im Rückspiel in Ungarn antreten. Sollte der SG die Qualifikation für das Viertelfinale gelingen, ginge es am 11./12. s...

