Handball : Flensburgs Handballer setzen gegen Erlangen auf Geduld

Geduld und Konsequenz sollen für die Handballer der SG Flensburg-Handewitt die Schlüssel zum zweiten Sieg des Jahres sein. Auf jeden Fall wollen sich die Norddeutschen im Bundesliga-Duell am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) beim HC Erlangen anders präsentieren als bei der bitteren 25:33-Heimspielpleite am Donnerstag in der Champions League gegen den polnischen Meister aus Kielce. „Das war grundsätzlich zu wenig“, sagte SG-Rechtsaußen Lasse Svan am Freitag in einer Medienrunde.

Gegen die Franken haben die Flensburger gleich zwei Rechnungen offen. Im Hinspiel in der heimischen Arena gab es nur ein 27:27, in der zweiten Runde des DHB-Pokals in Erlangen sogar eine 26:29-Niederlage. Die in diesen Partien gemachten Fehler wollen Svan und seine Mitspieler nun vermeiden. Allerdings warnte der 38-jährige Däne: „Die aggressive Abwehr ...

