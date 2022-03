Handball : Hamburgs Handballer mit strategischem Busfahrt-Fehler

Erst der Stau, dann die fünfte Niederlage in Serie: Für die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg hat sich die Fahrt zur MT Melsungen am Donnerstag nicht gelohnt. Nach dem 22:26 in Nordhessen haderte Trainer Torsten Jansen vor allem mit der Defensive: „Wenn man sich immer wieder hinten reindrängen lässt, wird es gegen Mannschaften wie Melsungen schwer“, sagte der 45-Jährige. In der Tabelle rutschte der Aufsteiger auf Platz zwölf ab.

Wegen einer Autobahnsperrung hatten die Hamburger lange im Stau gestanden, die Partie wurde mit 45-minütiger Verspätung angepfiffen. „Manchmal trifft man strategisch falsche Entscheidungen bei der Busfahrt“, gab Jansen nach der Partie am Sky-Mikrofon zu. Melsungens Manager Axel Geerken hatte zuvor geschimpft: „Es ist ärgerlich, zu einem Spiel zu spät z...

