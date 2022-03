Nationalmannschaft : Handball-Bundestrainer Gislason bedauert Wiencek-Rücktritt

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat mit Bedauern auf den Nationalmannschaftsrücktritt des Abwehrspezialisten Patrick Wiencek vom THW Kiel reagiert.

„Natürlich habe ich gehofft, dass er noch ein paar Jahre dabei bleibt. Aber er hat mich vor rund zwei Wochen informiert, was er vorhat“, sagte der Isländer. Nach 159 Länderspielen und 316 Toren hatte der Kreisläufer am Montag erklärt, nicht mehr für das deutsche Team auflaufen zu wollen. „Ich glaube, jetzt bin ich in einem Alter, wo ich auch auf meinen...

