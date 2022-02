Handball : Norwegens Nationaltrainer Berge hört auf

Norwegens Handball-Nationaltrainer Christian Berge gibt sein Amt nach acht Jahren freiwillig ab.

Der frühere Bundesligaprofi der SG Flensburg-Handewitt löst seinen bis 2025 gültigen Vertrag auf und will künftig wieder als Vereinstrainer arbeiten. Das teilte der norwegische Verband mit. Der 48 Jahre alte Berge hatte die Mannschaft um Superstar Sander Sagosen in den vergangenen Jahren in die Weltspitze und zu den bisher größten Erfolgen geführt. 201...

