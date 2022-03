Handball : SG-Coach nach Unentschieden in Champions League ratlos

Trainer Maik Machulla blickte bei der Pressekonferenz ratlos in die Runde. „Ich weiß nicht genau, was das für uns in dieser Gruppe bedeutet“, sagte der 45 Jahre alte Coach e am Mittwochabend nach dem 26:26 seiner SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Champions-League gegen den FC Porto. Die sportliche Unsicherheit hat einen Grund: Der Einmarsch Russlands in die Ukraine.

Noch hat die Europäische Handball-Föderation (EHF) nämlich nicht entschieden, wie die drei noch ausstehenden Spiele des ukrainischen Meisters HC Saporoschje gewertet werden. Von dieser Entscheidung hängt auch das Weiterkommen der Flensburger in die Playoff-Phase der Königsklasse ab. Ganz sicher wäre das Machulla-Team mit einem Sieg im letzten Gruppensp...

