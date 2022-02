EHF : Wegen Krieg in Ukraine weitere Handball-Spiele abgesagt

Die Europäische Handball-Föderation (EHF) hat wegen der von Belarus unterstützten Invasion Russlands in die Ukraine weitere Spiele abgesagt.

In der deutschen Qualifikationsgruppe zur Frauen-Weltmeisterschaft Ende des Jahres sind die zwei Partien zwischen Griechenland und Belarus auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Die Spiele sollten am 2. März im griechischen Chalkida sowie am 6. März in Minsk stattfinden. Die deutsche Mannschaft hatte im Oktober zum Auftakt der WM-Qualifikation in Tri...

