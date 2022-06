Hansa beim Rafting: Morris Schröter hat den Abflug gemacht und schwimmt im Wasser. Das nachfolgende Boot mit Kapitän Markus Kolke (2. v. r.) hatte alle Mühe am großen Stein im Fluss Enns vorbeizusteuern. FOTO: Lutz Bongarts up-down up-down Aus dem Trainingslager des FC Hansa Action und Spaß: Hansa Rostock stärkt Teamgeist bei Rafting-Tour Von Tommy Bastian | 27.06.2022, 19:09 Uhr

Ein abwechslungsreiches Programm erlebten die Profis von Hansa Rostock am Montag in Schladming. Zunächst wurde intensiv auf dem Platz trainiert, ehe es zur Rafting-Tour ging. Nicht alle Spieler hielt es in den Booten.