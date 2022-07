Hansa-Coach Jens Härtel will mit seinem Team die positiven Dinge aus dem Spiel gegen Heidenheim ausbauen, die negativen Sachen dagegen abschütteln. FOTO: Andy Bünning up-down up-down FC Hansa Rostock vs. HSV Jens Härtel fordert: „Performance besser auf den Platz bekommen“ Von Andre Gericke | 20.07.2022, 11:56 Uhr

Mit einem 0:1 gegen Heidenheim ist der Rostocker Fußball-Zweitligist in die neue Saison gestartet. Am Sonntag geht es zum Aufstiegsfavoriten Hamburger SV. Wie die Kogge im Volkspark bestehen will.