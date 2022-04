Hansa-Trainer Jens Härtel erwartet, dass sich sein Team besser präsentiert als beim 0:4 im Hinspiel. FOTO: Christian Charisius/dpa Hansa vs. St. Pauli im Liveticker Hansa Rostock will im Prestige-Duell den FC St. Pauli stoppen Von Tommy Bastian | 02.04.2022, 18:30 Uhr

In der 2. Fußball-Bundesliga spielt der FC Hansa Rostock am Sonnabend (20.30 Uhr) im brisanten Nord-Duell gegen Spitzenreiter FC St. Pauli. Wir berichten ab 19.30 Uhr per Liveticker aus dem Ostseestadion.