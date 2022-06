Hansa-Kicker Danylo Sikan (Zweiter von rechts) spielt am Mittwoch mit der Ukraine im WM-Play-off-Spiel in Schottland. FOTO: www.imago-images.de 2. Fußball-Bundesliga Der FC Hansa Rostock hat wieder zwei A-Nationalspieler Von Andre Gericke | 01.06.2022, 15:36 Uhr

Während Stürmer Danylo Sikan, den die Rostocker gerne behalten würden, mit der Ukraine um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar spielt, ist ein anderer Hanseat in der Nations League gefragt.