Hansa-Kapitän Markus Kolke (links) und Abwehrchef Damian Roßbach haben gleich mal den Pool am Hotel Gloria in Belek angeschaut. Foto: Lutz Bongarts up-down up-down Hansa-Tross in der Türkei gelandet Der FC Hansa Rostock ist gut in Belek angekommen Von Tommy Bastian | 05.01.2023, 16:25 Uhr

Hansa Rostock ist gut in seinem Trainingslager in Belek in der Türkei angekommen. Der Anreisetag blieb für die Profis des Fußball-Zweitligisten nicht ganz trainingsfrei. Wie es weitergeht.