Hansa-Trainer Patrick Glöckner (links) änderte in der Trainingswoche die Abläufe, um die Sinne weiter zu schärfen. Am Sonntag in Hannover geht es auch um seine Zukunft beim FC Hansa. Foto: dpa/Danny Gohlke up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Der FC Hansa Rostock reist zum Krisenduell zu Hannover 96 Von Andre Gericke | 10.03.2023, 17:49 Uhr

Am Sonntag in Hannover stehen sich zwei der formschwächsten Zweitliga-Teams gegenüber. Wie Hansa-Coach Patrick Glöckner die Personalprobleme in der Abwehr lösen und den Bock umstoßen will. Welcher Stürmer Hoffnung macht.