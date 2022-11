Die Deutsche Fußball-Liga hat die Spieltag 20 bis 25 der 2. Bundesliga terminiert. Foto: FC Hansa Rostock up-down up-down Fußball-Bundesliga Der FC Hansa Rostock spielt gegen den 1. FC Union Berlin Von Andre Gericke | 15.11.2022, 18:02 Uhr

Top-Gegner für die Kogge in der Vorbereitung auf die Rückrunde in der 2. Bundesliga: Mitte Dezember tritt der FCH in Köpenick an. Zudem hat die Deutsche Fußball-Liga die Spieltage 20 bis 25 terminiert.