Über 2500 Fans werden den FC Hansa zum Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf begleiten und hoffen am Freitagabend auf den fünften Sieg in Serie. FOTO: Lutz Bongarts FC Hansa Rostock Unter Flutlicht den fünften Sieg in Serie einfahren Von Andre Gericke | 08.04.2022, 05:00 Uhr

Am Freitagabend ist der FC Hansa in Düsseldorf zu Gast. Die Kogge will den fünften Sieg in Serie. Über 2500 Fans begleiten die Rostocker ins Rheinland.